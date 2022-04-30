Aşgın, Bakan'a brifing verdi

M.BURAK YALÇIN

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Çorum ziyareti kapsamında ikinci durağı Çorum Belediyesi oldu.

Ziyarette Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bakan Kasapoğlu'na belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Aşgın, gençlik ve spor projeleri ile ilgili her zaman kendilerine destek olan Kasapoğlu'na da teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkan Aşgın'dan gençlik ve spor projeleri ile ilgili bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022, 22:43