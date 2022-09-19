Aşgın başlattı devamı geldi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 19 Eylül'ü Dünya Çorumlular Günü olarak ilan etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 19-09 (19 Eylül) tarihini Dünya Çorumlular Günü olarak tanımlayan Aşgın'ın paylaşımı kısa sürede destek buldu.

Vali Mustafa Çiftçi'nin de katıldığı çağrı sosyal medyada gündem olmayı sürdürdü.

#HerkesYapamaz #DünyanınMerkezi #19Eylül etiketleriyle yapılan paylaşımda, "Medeniyetler beşiği, barışın ve kardeşliğin merkezi Çorum… Dünyanın dört bir tarafında yaşayan tüm hemşehrilerimizin Dünya Çorumlular Günü’nü tebrik ediyorum." diyen Belediye Başkanı Aşgın'ın bu çağrısı, her yıl 19 Eylül'ün Dünya Çorumlular Günü olarak anılmasının da ilk hareketi oldu.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 22:29