Aşgın, ‘Bizim için bütün mahallelerimiz bir’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bahçelievler Mahallesi Sülüklevler Sokaklarda devam eden asfalt çalışmalarını inceledi, ardından Yavruturna Ortaokulu'na geçerek öğrencilerle sohbet etti.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Zubeyir Tuncel, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ve birim müdürleri ile birlikte Bahçelievler Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çalışmaları sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla da sohbet etti.

İncelemenin ardından açıklamalar yapan Başkan Aşgın, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe'nin mahallenin sorunlarını kendilerine sürekli ilettiğini, sorunların çözümü noktasında ise çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Bütün mahallelerin bir ve beraber olduğunu ifade eden Aşgın, “Bahçelievler Mahallemizde daha önceden de asfalt çalışmaları yapmıştık. Şimdi ise muhtarımızdan gelen talep doğrultusunda Yavruturna Ortaokulu'nun olduğu mevkide geniş bir alanda asfalt çalışması yapıyoruz. Bizim için Çorum'un bütün mahalleleri bir, beraber ve kardeş. Baştan beri bunu söylüyoruz. Muhtarımızla, hemşehrilerimizle istişareler ediyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Gücümüzün yettiğince bütün mahallelere eşit, adil hizmet götürebilmek için gece-gündüz aşkla şevkle heyecanla devam ediyoruz. Heyecanımız sürekli artarak devam ediyor. Bu şehrin bütün sokaklarına hizmet etmeye gücümüz ölçüsünde gayret gösteriyoruz. Hatta gücümüzü de zorlayarak devam ediyoruz. Birileri ne derse desin, biz kardeşçe, mertçe, delikanlıca hiç kimsenin ne dediğine bakmaksızın Allah rızası için çalışmaya devam ediyoruz. Bu başarı ekibimizin başarısı. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Bu şehrin bütün sorunları bizim sorunlarımız, bütün dertleri bizim dertlerimiz. Bütün mahallelerimizin sıkıntılarını gidermek için de ibadet aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



BAŞKANIMIZDA AYRIM YOK

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın kendilerini hiç geri çevirmediğini ifade eden Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, "Başkanımıza mahallemize verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Başkanımızda ayrım kayrım yok. Diğer mahallelere yapılan hizmetlerin hepsini mahallemde görüyorum. Elbette ki hepsine yetişme şansımız yok. Mahallemiz büyük, hizmet alanı büyük. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.