Aşgın çalışmaları inceledi, vatandaşı dinledi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Lozanevler ve Emek Caddesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Vatandaşlarla sohbet eden Aşgın, bölge sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olan ve vatandaşların dertleriyle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Lozanevler’in iç kısımlarında yer alan yeşil alanlardaki çalışmaları yerinde inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, personele kolaylıklar diledikten sonra park içerisindeki vatandaşlarla da sohbet etti. Tüm Çorum’un belediye başkanı olduğunu ifade eden Aşgın, vatandaşlardan sıkıntıları olmaları halinde belediyeye gelmelerini istedi.

EMEK CADDESİNDE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ

Lozanevleri’in ardından Emek Caddesi’ne geçen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Milönü mevkiine esnaf ve vatandaşlardan gelen talep üzerine bir tuvalet yapılacağını belirten Aşgın, Yavruturna ve Kale Mahallesi muhtarlarıyla bir toplantı yapılacağını ve bu toplantının ardından konunun netlik kazanacağını dile getirdi. Esnaflara da ziyaretlerde bulunan Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, ziyaretlerine devam edeceğini ifade etti.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2019, 14:26