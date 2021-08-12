Aşgın çocuklarla birlikte eğlendi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'da çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla birlikte eğlendi.

Belediye'den yapılan açıklamada AHL Park eğlence merkezi ve Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen programda çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı bulduğu belirtildi.

Çocuklara yönelik daha önce de benzer etkinlikler düzenleyen Çorum Belediyesi aileleri tarımda çalışmak için Çorum’a gelen 67 çocuğa yönelik AHL Park ve Buhara Kültür Merkezinde eğlence alanlarında etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte birbirinden güzel oyunlar ve aktivitelere katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen çocuk şenlikleri ve etkinliklerinin ardından çocuklar bowling oynadı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’da çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak onların sevincine ortak oldu. Doyasıya eğlendikleri bir günün ardından kendileri için hazırlanan ikramlar ve hediyeleri alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.