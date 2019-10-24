Aşgın'dan  Gülser'e iade-i ziyaret



Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum'a yeni atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e iadeyi ziyarette bulundu.



Geçtiğimiz ay Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Kırşehir Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Müdürü iken Çorum'a atanan yeni İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e iadeyi ziyarette konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Şehrimize hoş geldiniz. Tüm kurumlarımızla birlikte şehrimizi daha güzel noktalara getirmek için çalışıyoruz. Şehrimizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz çalışan polis teşkilatımızın daima yanındayız. İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Gülser'e yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ise, Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın'a ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyarette Başkan Aşgın'a, Belediye Meclis Üyesi Muhammet Fatih Temur ve Ubeydullah Ahıskalı da eşlik etti.



Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019, 14:58