Aşgın'dan su tasarrufu çağrısı

Türkiye'de etkisini gösteren kuraklıktan en çok etkilenen illerden biri olan Çorum'da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, içme suyunun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların içme suyu sıkıntısı çekmemesi için gece gündüz çabaladıklarını vurguladı.

İçme suyunda yaşanan sıkıntıya dikkati çeken Aşgın, "Hemşehrilerimiz için temiz, kaliteli ve hiç kesintisiz içme suyu temin ediyoruz. İçme suyunu israf etmeyelim. Sularımız damlaya damlaya yok olmasın. Suyumuzu tasarruflu kullanalım. İhtiyacımız kadar tüketelim." ifadelerini kullandı. (AA)