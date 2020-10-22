 Aşgın,  ‘Dünya Gazeteciler Günü’nü Kutladı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Dünyanın en zor mesleklerinden birini büyük bir özen ve fedakârlıkla her şartta yapmaya çalışarak halkın haber almasını sağlayan basın mensuplarının bu çabasını her daim takdir ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Aşgın, toplum yararını gözeterek bu zor mesleği icra eden dürüst ve ilkeli gazetecilerin hayata ve olaylara ışık tuttuğunu belirtti. İlk özel gazetemiz olan Tercüman-ı Ahval’in yayın hayatına başlama tarihi de olan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü tebrik eden Aşgın, “Gazetecilik, dünyanın belki de en zor mesleklerinden. Bu görev, bu mesleğe gönül vermeden yapılamaz. Gece-gündüz, yaz-kış, bayram-tatil demeden iş başında olmayı gerektiren ve sorumluluğu da bir o kadar büyük olan bir meslektir gazetecilik. Bu zor vazifenin altından hakkıyla kalkabilmek gerçekten takdire şayan. Halka hakikati duyurmak, zor olduğu kadar kutsal da bir görev. Gazeteci, toplumun işiten kulağı, gören gözüdür. Hayatın parlayan yanlarına da aksayan yanlarına da farkındalık oluşturmak öncelikle gazetecilerin işidir. Ben başta Çorum’umuzun güzide basın mensupları olmak üzere ülkemiz ve halkımızın yararını gözeterek bu zor ve kutsal işi yapan tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü gönülden tebrik ediyor; kendilerine meslek hayatlarında üstün başarılar diliyorum.” dedi.

