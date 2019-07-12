Aşgın, gençlerin pist isteğini kırmadı

Geçtiğimiz günlerde gazetemizde çıkan 'Gençler Paten Pisti İstiyor' haberinin ardından gençler, Belediye Bşkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret ederek taleplerini dile getirdi.

Daha rahat ve güvenli kayabilecekleri bir alan isteyen gençlerin isteğine Başkan Aşgın duyarsız kalmadı. Gençleri makamında kabul eden Aşgın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile birlikte bir alan oluşturmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Bütün taleplerin kendileri için önemli olduğunu fakat gençlerin taleplerinin daha önemli olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Spor her branşını destekliyoruz. Bunun yanı sıra semt parklarında ve büyük parklarımızda hemşehrilerimizin rahatça spor yapabileceği alanlar, bisiklet yolları ve yürüyüş yolları yapıyoruz. İstiyoruz ki herkes en az bir spor branşıyla uğraşsın, sporu birey olarak bütün hemşehrilerimizin yaşamlarına entegre edelim. Bizim için bisiklet, kaykay ve paten de diğer sporlar kadar önemli. Fakat bunlar biraz daha tehlikeli sporlar bunlar için özel alanların olması gerek. Mimarsinan Mahallemizde bulunan Bosna Parkımızın içerisinde bir tane paten alanı var ama orası uzak kalıyor olabilir. Park bahçeler müdürlüğümüzle şu anda nerelerde bu alanları oluşturabiliriz onun çalışmasını yapıyoruz” dedi.

Biz gençlerimizi çok seviyoruz

Gençlerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Aşgın, bu anlamda onların taleplerinin de değerli ve önemli olduğunu vurguladı. Aşgın, “Biz belediye olarak üstümüze düşeni yapıyoruz ve bu gençlerimizin taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermek için çalışmaları başlattık. Bizim de onlardan bir isteğimiz var; bu sporu yaparken dizliklerini taksınlar, kasklarını taksınlar, Allah muhafaza onların canının yanması ailelerin ve bizlerin canını yakar” dedi ve davete icabet ettikleri için gençlere teşekkür etti.

Gençlerle sohbet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşgın, bütün gençlerin, bütün Çorumluların her Çarşamba saat 10.00-12.00 arasında düzenlediğimiz halk gününe gelerek taleplerini ve isteklerini iletebileceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 14:14