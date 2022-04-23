Aşgın'ın acı günü

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın amcası Ali Osman Aşgın vefat etti.
Merhumun cenazesi bugün merkeze bağlı Boğacık köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.