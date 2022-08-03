Aşgın: Kalkilya ile kardeşliğimizi önemsiyoruz

Çorum’un bir kardeş şehri daha oldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Filistin’in Kalkilya şehri ile kardeşlik protokolünü imzaladı. Aşgın, imza töreninde yaptığı konuşmada Filistin’in önemli şehirleri arasında yer alan Kalkilya ile işbirliğini önemsediklerini vurguladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Ertuğrul Eren, Bülent Özdoğan, Ubeydullah Ahıskalı, MHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Selim Güloğlu ve Belediye Strateji Geliştirme Müdürü Talat Tekin’den oluşan heyet Kalkilya’ya giderek kardeşlik belgesini imza törenine katıldı. Heyette ayrıca Türkiye Büyükelçiliği Konsolosu Emre Yılmaz da yer aldı.

Kalkilya ekibinin büyük bir coşkuyla karşıladığı Çorum heyeti, Filistin’in haklı davasında yanında yer aldıklarını ve çok verimli tarım arazilerine sahip Kalkilya’nın etrafına İsrail tarafından örülen ayrım duvarının bir an evvel kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Kalkilya Valisi RafiiRevacibe, Belediye Başkan Vekili MunzerNazzal, El Kudüs Üniversitesi Rektörü Dr. AtiyyeMisleh, Kalkilya Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ve şehrin çok sayıda ileri geleninin yer aldığı imza töreni Kalkilya Valilik binasında gerçekleştirildi.

VALİ ÇİFTÇİ: ‘TÜRKİYE, HER DAİM HAKLI DAVASINDA FİLİSTİN HALKININ YANINDA’

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ise, Batı Şeria’da yer alana Kalkilya Valiliği’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada Kalkilya’nın kadim bir şehir olduğunu ve bu kadim şehirde bulunmakta duyduğu bahtiyarlığı ifade etti. Kardeşlik protokolünün hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Vali Çiftçi, “Bugün kardeşliğimizin bir nişanesi olarak buradayız. Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşlik ilişkileri güçlü bir kardeşliğe dayanmaktadır. Filistin meselesi adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmadıkça Ortadoğu’da kalıcı istikrar ve barış mümkün olamayacaktır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü olan Filistin Devleti’nin kurulması zaruridir diye düşünüyoruz. İsrail’in işgal ettiği topraklardan 1967 öncesi sınırlarına çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemiz her daim haklı davasında Filistin devletinin ve halkının yanında olmaya devam etmektedir” dedi.

BAŞKAN AŞGIN: ‘BÜTÜN DUALARIMIZLA, MADDİ VE MANEVİ İMKANLARIMIZLA YANINIZDAYIZ’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Kalkilya ile imza töreni öncesi heyetler arası görüşmede yaptığı konuşmada kardeşlik protokolünü önemsediklerini belirterek, “Bütün dualarımızla, maddi manevi tüm imkanlarımızda Filistin halkının yanındayız.” diye konuştu.

Kendilerini en güzel şekilde karşılayan Kalkilya ekibine teşekkür eden Başkan Aşgın, Filistin meselesinin bir an evvel çözüme kavuşması gerektiğinin altını çizerek, “Nasıl ki bilet alınarak girilen Ayasofya artık abdest alınarak girilen bir mekan haline gelmişse Filistin meselesi de ansızın çözüme kavuşacaktır. Nasıl ki Karabağ’da 30 yıl sonra işgal sona ermişse, bu durum bizim Filistin’le ilgili beklentilerimizi de güçlendirmektedir” dedi.

Kalkilya heyetine Çorum’la ilgili bilgiler de veren Başkan Aşgın, Çorum’un yaklaşık 7 bin yıllık geçmişi ile kültür, sanayi, ticaret ve tarım şehri olduğunu belirtti. Çorum sanayisinin çok gelişmiş olduğuna vurgu yapan Başkan Aşgın, “Çorum, sevginin, barışın ve kardeşliğin merkezidir. Çok sayıda medeniyete beşiklik etmiştir. Tarım, sanayi, ticaret, eğitim alanlarında Kalkilya ile işbirliği yapabiliriz. Kalkilya ile kardeşliğimizi önemsiyoruz” dedi.

Kalkilya’nın ihtiyaç duyduğu şeylere imkanları ölçüsünde yardım yapacaklarını, işbirliğini geliştireceklerini de dile getiren Başkan Aşgın, “Bugün burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah özgür Kudus’ün, özgür Filistin’in sokaklarında özgürce dolaşacağımız günleri de hep birlikte görürüz” diyerek sözlerini tamamladı.

REKTÖR ÖZTÜRK: ‘FİLİSTİNLİ GENÇLER İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ’

Kalkilya ile Çorum’un kardeş şehir protokol imza törenine katılan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de yaptığı konuşmada El Kudüs Üniversitesi ve yeni kurulacak üniversite ile her türlü işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

Filistin’de işletebilecekleri işbirliği ve anlaşmalar yapmak istediklerini ifade eden Rektör Öztürk, “Burayı büyük bir üniversiteye çevirebiliriz. Hem yeni kurulacak üniversiteye hem de El Kudüs Üniversitesi’ne yapabileceklerimizle ilgili detaylı çalışmalar yapacağız.Kalkınma odaklı olarak Çorum’un çok büyük bir potansiyeli var. Biz de üniversite olarak ihtisasımızı makine imalat teknolojileri odaklı olarak yapıyoruz. Sizlerin de kapasitenizi geliştirmek üzere bir çalışma yapabiliriz. Üniversite olarak Filistinli gençleri geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Sizlere haksız işgale karşı her zaman yanınızda olduğunuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

‘İSRAİL’İN ÖRDÜĞÜ AYRIM DUVARI NEDENİYLE TOPRAKLARIMIZI İŞLEYEMİYORUZ’

Batı Şeria’da yer alan KalkilyaValisi Rafi Ravacibe, Türkiye’nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini, Türkiye’yi ve Türkleri çok sevdiklerini söyledi.

Çorum ile yapacakları kardeş şehir anlaşmasını çok önemsediklerini belirten Ravacibe, “Kalkilya, dünyanın belki de en büyük hapishanesi konumunda. 65 bin nüfusa sahip. Dört yandan ayrım duvarı ile çevrili. Bizleri buralardan kovmak, kendi topraklarımızı almak istiyorlar. Hem siyasi hem ekonomik hem de sosyal anlamda bizlere sürekli baskı yapıyorlar, her türlü imkanı elimizden almaya çalışıyorlar. Bu yüzden kendi insanımıza hizmet sunmakta çok zorluk çekiyoruz. Kalkilya çok bereketli topraklara sahip. Yeraltı suları çok zengin. Ancak bu suları bile çıkaramıyoruz. İsrail’den izin almak zorundayız. Onlar da bu izni vermiyor. Ekonomik değeri çok yüksek, dünyanın çok az bölgesinde yetişen meyve ve sebzeler Kalkilya’da yetişiyor. Ancak, İsrail’in ördüğü ayrım duvarı nedeniyle topraklarımızı işleyemiyoruz. Şehri çevreleyen bu ayrım duvarının ötesinde çok verimli topraklarımız var. Belli dönemlerde bu toprakları ekip işlesek bile mahsul zamanı bu tarlarımıza gitmemize izin verilmiyor, hasat yapamıyoruz. Biz tüm bu problemlere karşı direniyoruz. Türk halkına, Türk hükümetine güveniyoruz”dedi.

İki belediye arasında imzalanan anlaşmanın neticelerini yakında almayı ümit ettiklerini kaydeden Ravacibe, “Bu anlaşma ve iş birliğini, Türk hükümeti ve halkının Filistin davasına, halkına ve Kalkilya halkına bir desteği olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BU ZİYARET TÜRK HALKININ ASALETİNİ YANSITIYOR’

Türk heyetinin yaptığı bu ziyaretin kendilerini ve Kalkilya halkını mutlu ettiğinin altını çizen Kalkilya Belediye Başkan Vekili MunzerNazzal, “Bu ziyaret Türk halkının asaletini yansıtıyor. Bu anlaşmanın ekonomik, siyasi, çevresel etkilerinin olmasını diliyoruz. Bu anlaşma kağıt üzerinde kalmayacağına inanıyoruz. İşbirliğimizin artmasını diliyoruz. Kardeşlerimizden gelen ziyaretler bizleri çok memnun ediyor” diye konuştu.

El Kudüs Üniversitesi Rektörü Dr. AtiyyeMislehde yaptığı konuşmada Hitit Üniversitesi ile yakın ilişkiler kurmayı, işbirliği ve koordinasyonu önemsediklerini belirterek Hitit Üniversitesi’nin tecrübelerinden istifade etmek istediklerini dile getirdi.

Heyetler arası görüşmelerin ardından Başkan Aşgın ve Kalkilya Belediye Başkan Vekili MunserNazzal, kardeş şehir protokolünü imzaladı. Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk, beraberinde götürdükleri hediyeleri Kalkilya heyetine takdim etti.

FİLİSTİN MEDYASINDAN YOĞUN İLGİ

Çorum Belediyesi’nin Kalkilya ile kardeş şehir olması Filistin medyasında da geniş yer buldu. Anadolu Ajansı Küdüs Temsilciliği, Filistin haber ajansı ve yerel basın toplantıya yoğun ilgi gösterdi. Toplantı sonrası Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile özel röportajlar yapan Filistin medyası, iki ülke ilişkilerine dair görüşlerine haber bültenlerine geniş yer verdi.