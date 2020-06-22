Aşgın Kamışlıevler’e verdiği sözünü tuttu

M.BURAK YALÇIN

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, seçim çalışmalarında Kamışlıevler’e gittiğinde yolların çamur olduğunu, park olmadığını söyleyerek, “O gün mahalle sakinlerine söz vermiştim “başkanlık nasip olursa ilk parkı buraya yapacağım” diye. Rabbim bize nasip etti” diye konuştu.

Çorum Belediyesi Buharaevler Mahallesi sınırlarında yer alan Kamışlıevler bölgesine yaptığı parkın açılışını yaptı.

Açılışa AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, bazı belediye meclis üyeleri ve muhtarlar ile mahalle sakinleri katıldı.

Açılış öncesi Çorum Belediyesi mehteran takımı gösteri yaptı. Gösterinin ardından ise açılış konuşmalarına geçildi.

İlk olarak kürsüye gelen Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Kamışlı’nın Buharaevler’in yeni gelişen bir mahallesi olduğunu belirterek, hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da göreve geldikten sonra birçok açılış yaptıklarını ifade ederek, “Benim en çok önemsediğim işlerden biriside budur. Belki hacimce küçük olabilir. Seçim çalışmalarında geldiğimizde yollar çamurdu, gözden ırak olmuş. Park, bahçe yok. O gün mahalle sakinlerine söz vermiştim “başkanlık nasip olursa ilk parkı buraya yapacağım” diye. Rabbim bize nasip etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde gece gündüz çalıştılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Bundan sonra da gece gündüz demeden aşkla, muhabbetle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ise güzel bir hizmetin açılışı için bir araya geldiklerini vurgulayarak, “Hizmetin büyüğü küçüğü olmaz. Gençler, çocuklar en büyük servetimiz. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru işi yapmalıyız. Güzel bir hizmet olmuş” ifadelerini kullandı.

Son olarak kürsüye gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da Çorum’un her tarafına hizmet götürmek için söz verdiklerini belirterek, “Bundan önce AK Parti belediyeciliği Çorum’da mühür vurmuşsa bu çıtayı daha yükseklere çıkarmak için çalışacağız. Bugünde bunun bir örneğini görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 18 yıldır iktidardayız. Milletimizle ve milletimizin söylediklerini yaparak yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından park kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Açılışta çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.