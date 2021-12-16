Aşgın, öğrenci evine misafir oldu

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin misafiri oldu.

Tıp Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’nde okuyan öğrencileri ziyaret eden Aşgın, burada menemen konusundaki maharetini gösterdi. Aşgın, kendi elleriyle hazırladığı menemeni öğrenciler afiyetle yedi.

Üniversiteli öğrencilerin sosyal medyadan yaptığı daveti kırmayıp öğrencileri çat kapı ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’na Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da eşlik etti. Öğrencilerin büyük bir mutluluk ve memnuniyetle karşıladığı ziyarette kolları sıvayan Başkan Aşgın, menemen konusundaki maharetini gösterdi. Menemeni afiyetle yiyen öğrencilerle, öğrencilik anılarını paylaşan Başkan Aşgın, öğrencilerle onlara hayata dair tavsiyelerde de bulundu. Başkan Aşgın, gençlere yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi.

AŞGIN, ÖĞRENCİLERİ BAKAN KASAPOĞLU İLE GÖRÜŞTÜRDÜ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, evlerine misafir olduğu gençleri Gençlik ve Spor Bakanı Dr. M. Muharrem Kasapoğlu ile görüştürdü.

Bakan Kasapoğlu’nu telefon arayan Aşgın, gençlerin kendisiyle görüşmek istediğini ifade etti. Bunun üzerine gençlerle bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve öğrencileri Ankara’ya davet etti. Ankara davetine çok sevinen öğrenciler, böyle bir program düzenlemesi nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür etti.(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021, 19:21