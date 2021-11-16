Aşgın ve Balcı ödül aldı

EROL TAŞKAN

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen Gençlik Festivali’nde, proje yarışmasında dereceye giren belediyelerin ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı da gençlere yönelik olarak hazırladıkları projelerle ödüle layık görüldü.

Sahneye davet edilen belediye başkanlarıyla birlikte Aşgın ve Balcı ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan teslim aldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2021, 16:14