Aşgın’a ‘Yılın Belediye Başkanı’ ödülü

Çorum Belediyesi ‘sosyal destek kart’ projesi ile ödül aldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da hayata geçirilen sosyal destek kart projesi ile yılın belediye başkanı seçildi.

Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen anket ve halk oylaması ile belirlenen ödüller Kayseri’de düzenlenen törenle belediye başkanlarına takdim edildi.

İl belediyeleri arasında sosyal belediyecilik çalışmaları arasında Başkan Aşgın, yılın belediye başkanı ödülünü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in elinden aldı.

‘Belediye İşi Gönül İşi’ diyerek yola çıktıklarını ve göreve geldikleri günden beri pek çok örnek projeye imza attıklarını söyleyen Aşgın, “Gönül Belediyeciliğinin en güzel örneklerini şehrimizde uyguluyoruz. Türkiye’ye örnek nitelikteki sosyal destek kart projemizle hem ihtiyaç sahiplerine destek oluyor hem de yerel esnafımıza önemli ekonomik katkılar sağlıyoruz.” dedi.

Sosyal destek kartı ile 7 Bin 150 kişiye ulaştıklarını ve kart sahibi vatandaşların anlaşmalı yerel marketlerden ihtiyaç duydukları temel gıda maddelerini satın alabildiklerini vurgulayan Aşgın, “Bu çalışmamız örnek alınan bir uygulama oldu. Kent ve Başkan Dergisi okurları da yapılan ankette sosyal destek kartı çalışmamızla bizleri yılın belediye başkanı olarak seçti. Göreve geldiğimiz günden beri belediye işi gönül işi diyerek çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini ilimizde hayata geçirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022, 15:00