Aşgın’dan çay-simit ikramı

Çorum dün öğlen saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışının etkisi altına girdi.

Kar yağışının başlamasıyla Çorum Belediyesi ekipleri de dün akşamdan itibaren kar temizliği yapıyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da soğuk havada kaldırımları temizleyen personeli unutmayarak çay-simit ikramında bulundu.

Aşgın; “Karla mücadele ekiplerimizi ziyaret ederek büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımıza sıcak çay ve simit ikram ettik.” dedi

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 11:03