Aşgın’dan çay-simit ikramı

Çorum dün öğlen saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışının etkisi altına girdi.
Kar yağışının başlamasıyla Çorum Belediyesi ekipleri de dün akşamdan itibaren kar temizliği yapıyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da soğuk havada kaldırımları temizleyen personeli unutmayarak çay-simit ikramında bulundu.
Aşgın; “Karla mücadele ekiplerimizi ziyaret ederek büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımıza sıcak çay ve simit ikram ettik.” dedi
Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 11:03
bayat gediğinde oturuyorum. sabah 8 civarı işe giderken mahallede kesinlikle kar temizleme çalışması yapılmamıştı. İlhan Gürel caddesi, ana yollar, şehiriçi ve gazi caddesi dahil hiç bir yolda temizleme çalışması yapılmamıştı. insanlar sabah erkenden işe gittiği için belediyemizi bu kar temizleme ve tuzlama konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum.