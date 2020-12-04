Aşgın’dan kan bağışı yapın çağrısı

FATİH BATTAR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kızılay’ın kan stoklarındaki azalmaya dikkat çekerek, tüm Çorum halkını kan vermeye davet etti.

Koronavirüs nedeniyle vatandaşların kan vermekten çekindiğini ve bu yüzden Kızılay’ın kan stoklarında ciddi azalma olduğunu belirten Aşgın, tüm Çorum halkına kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılay’a kan bağışında bulunan Aşgın; “Kızılay’ın kan stoklarında ciddi azalma olduğunu öğrendik. Kovid 19 nedeniyle vatandaşlarımız kan vermekten çekiniyorlar. Üstüne bir de haftasonu başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle kan stoklarında ciddi azalma olacak. Düzenli bir şekilde kan bağışında bulunuyorum ama bugün farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışında bulunmak istedik. Bütün hemşehrilerimizi Kızılay’ın kan stoklarına yardımcı olmaya davet ediyoruz.” dedi

HAFTASONU KAN BAĞIŞI HİZMETİ

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar için Alo 153 zabıta ekiplerinin yardımcı olabileceğini aktaran Aşgın; “Kızılay’ın kan bağışına ihtiyacı var. Cumartesi-Pazar günleri Kızılay online başvurular olabiliyor. Hemşehrilerimiz sokağa çıkma yasağı kapsamında kan vermek isterlerse dışarı çıkabilecekler. Belediye olarak da herhangi bir vatandaşımız online başvurusunu yapar ve yada randevusunu alırsa 153 zabıta ile hemşehrimizi evinden alarak, kan verdikten sonra evine teslim ediyoruz.” şeklinde konuştu