Aşgın’dan Kurdoğlu’na geçmiş olsun ziyareti

HURŞİT BOZKURT

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, KOAH tedavisi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Çorumlu Halk Ozanı Rıfat Kurdğlu’nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Turhan Candan’ın da yer aldığı ziyarette, doktorlarından Kurdoğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi alan Aşgın, Kurdoğlu’nun bir an önce sağlığına kavuşarak, “Tez vakitte hem sağlığına, hem de sazına kavuşmasını diliyorum.” dedi.

Yaklaşık 4 gündür tedavisinin devam ettiğini ve durumunun iyi olduğunu bildiren Kurdoğlu, oksijen desteği aldığını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.