Aşgın’dan MHP’ye hayırlı olsun ziyareti

FATİH AKBAŞ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni binasına taşınması nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Teşkilatı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Aşgın, MHP’nin yeni hizmet binasını gezerek MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’tan bilgi aldı ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Aşgın, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Güçlü ve lider ülke Türkiye ideallerimize emin adımlarla birlikte yürüdüğümüz Cumhur İttifakımız Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığına yeni binalarına taşınmaları münasebetiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. MHP İl Başkanımız Agah Karapıçak ve Merkez İlçe Başkanımız Reşit Büzkaya ile yönetimlerine nazik kabulleri için teşekkür ediyorum. Milletimizin aydınlık yarınları ve 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için hep birlikte.”dedi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Aşgın ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyarete Başkan Aşgın ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turan Candan, Alper Zahir, Zübeyir Tuncel ile Belediye Meclisi Üyesi Namık Kemal Batman’da katıldı.



