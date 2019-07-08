Aşgın’dan Sözcü’ye yalanlama!

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sözcü gazetesi köşe yazarı Saygı Öztürk’ün Çorum ziyaretinin ardından Sözcü Gazetesinde çıkan “AKP’li Başkandan Sözcü’ye Dürüst Gazetecilik Plaketi” başlıklı yazısının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle tekzip (yalanlama) yazısı gönderdi.

Çorum Olayları sırasında Hürriyet Gazetesi muhabiri olarak Çorum’da bulunan ve Çorum Olaylarının 39. Yıl dönümünde o yıllarda yaşadıklarını anlatmak için Çorum’a gelen yazar Saygı Öztürk’ün Çorum Belediyesini ziyareti esnasında konuşulan mevzuları ve kendisine Anadolu misafirperverliği gereği doğrultusunda hediye edilen Hitit Kursu’nu Sözcü gazetesinin 7 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlanan sayısında habercilik etiği anlayışıyla bağdaşmayacak şekilde kaleme almasına ve çarpıtmasına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tepkisiz kalmadı.

Konuyla alakalı hızlı bir şekilde tekzip metni hazırlandığını ve Sözcü gazetesine gönderildiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Burada gerçekleşen ziyaretin, amacından saptırılarak siyasal popülizme alet edildiğini görüyoruz. Anadolu misafirperverliğimizin bir gereği olarak neredeyse belediyemize şehir dışından gelen her konuğa hediye ettiğimiz Hititlerin ve Çorum Belediyesinin sembolü olan Hitit Kursu bir plaketmiş gibi lanse edilerek kamuoyu yönlendirilmeye çalışıldı. Hitit Kursu asla bir plaket değildir. Kaldı ki, en dürüst gazeteler seçmeleri falan yapmadık, kimseye de bu konuda bir plaket vermedik. Eğer verseydik bu plaket Sözcü’nün olmazdı. Sözcü bu sorumsuz yayıncılık anlayışıyla dürüst ve basın etiğine uygun bir yayıncılık politikası izlemediğini bir kez daha ispat etmiş oldu” dedi.

Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız

Konuyla alakalı yasal sürecin başladığını belirten Başkan Aşgın, avukatları aracılığıyla tekzip yazısını Sözcü Gazetesine noter aracılığıyla gönderdiklerini ifade etti. Başkan Aşgın, tekzip metninin 5187 Sayılı Basın Kanununun 14. maddesi ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesi gereğince belirtilen süre zarfında yayınlanmaması halinde konuyu adli mercilere intikal ettireceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 15:53