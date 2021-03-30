Aşgın’ın tedavisi hastanede devam edecek

Yaklaşık bir haftadır evinde korona tedavisi gören Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın tedavisi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid Servisi’nde devam edecek. 

Aşgın’ın tedavisi hastanede devam edecek

EROL TAŞKAN
Yaklaşık bir haftadır evinde korona tedavisi gören Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın tedavisi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid Servisi’nde devam edecek. 

Tomografi çekinmek için hastaneye gelen Aşgın’ın sonuçlarını inceleyen doktorlar, tedavinin hastanede devam etmesine karar verdi. 

Durumunun iyi olduğunu, kendisini iyi hissettiğini ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tedavi sürecinin doktorların gözetiminde hastanede devam edeceğini söyledi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kütüphanenin sıra dışı okuru
Kütüphanenin sıra dışı okuru
  1. GÜNCEL