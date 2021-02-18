Aşgın’ndan Temur’a hayırlı olsun ziyareti

M.BURAK YALÇIN

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığına yeniden seçilen Muhammed Fatih Temur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Parti merkezinde gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Ziyarette konuşma yapan Başkan Aşgın, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur’a hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni dönemde başarılar diledi.

Muhammed Fatih Temur da ziyaretlerinden dolayı Aşgın ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 19:16