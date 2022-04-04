Aşık Veysel anmasında Hakan Önsöz imzası

FATİH AKBAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda ‘Âşık Veysel Anma Gecesi’ programı düzenledi.

Anma etkinliğinde Boğaziçi Caz Korosu Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Hakan Önsöz'ün düzenlemesini yaptığı, ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ isimli eser sanal koro performansı ile sahneledi.

Bir klip eşliğinde yayınlanan performans İstanbul Büyükşehir Belediyesi TV'si ve youtube kanalından da canlı yayınlandı.

Koro daha öncede Hakan Önsöz’ün ‘Kızılcıklar’ düzenlemesini seslendirmiş ve sosyal medya kanallarında iki milyondan fazla izlenerek kendi alanında bir rekor kırmıştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da Önsöz’ün İzmir Marşı düzenlemesi koro tarafından seslendirmişlerdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022, 17:50