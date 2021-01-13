‘Aşılama çalışmaları semt polikliniklerinde yapılacak’

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Çorum Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, aşılama çalışmalarının semt polikliniklerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Sobacı, aşılama çalışmaları nedeniyle diğer sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmayacağını vurguladı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğunluk oluşmaması için aşı merkezi olarak semt polikliniklerinin belirlendiğini dile getiren Sobacı, sosyal izolasyon ve diğer fiziki koşullar açısından en ideal yerlerin bu merkezler olacağını söyledi.

Aşılama çalışmalarına ara verildiği dönemlerde semt polikliniklerinin normal hizmetlerine devam edeceğini vurgulayan Sağlık İl Müdürü Sobacı, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Bakanlığımız tarafından Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

COVID-19 pandemisinde kesin tedavi yönteminin henüz bulunamaması ve salgının tam olarak sonlanmaması nedeniyle virüse karşı en etkili korunma yönteminin aşı olduğu kabul edilmektedir.

30 AŞI ODASI OLUŞTURULACAK

Bilim Kurulumuzun önerileri ve Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda belirlenen hedef gruplara yönelik COVID-19 aşılamalarının yapılacağı hastanelerimizde alınması gereken bir dizi tedbir ve yapılması gereken bir dizi önlem bulunmaktadır. Bu kapsamda Çorum merkezinde vatandaşlarımıza hizmet vermekte olan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 20, Göğüs Hastalıkları Hastanesi için 10 adet standartları Bakanlığımızca belirlenmiş olan aşı odası oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca aşı uygulanacak alanlar geniş ve ferah bekleme alanları bulunan, kolay ulaşılabilen, acil servisten uzakta, normal poliklinik hastalarıyla aşı uygulanacak kişilerin karışmayacağı bir lokalizasyonda bulunması gerekmektedir. Bu sebeple aşı uygulaması için en uygun alanların semt polikliniği yerleşkeleri olacağı değerlendirilmiştir.

Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde uygulamanın Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğunluğu artırabileceği iddia edilmiş olup semt polikliniklerine günlük başvuran hasta sayısına nazaran aşı için başvuracak kişi sayısı göz önünde bulundurulduğunda hastanelerimizin yoğunluğunu ve yükünü artırmanın aksine azaltacağı muhakkaktır. Ayrıca bu sayede aşılama hizmeti alacak vatandaşlarımızın poliklinik, acil servis gibi diğer alanlardan hizmet alan hastalarımız ile teması en aza inecektir. Bununla birlikte semt polikliniklerinin tamamen kapatılması söz konusu olmayıp, aşılamanın durduğu veya ara verildiği zaman aralıklarında semt polikliniklerinin normal faaliyetine devam edeceğinin bilinmesi, İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın en iyi şekilde hizmet alması için gereken her türlü tedbirin alındığı hususunu tüm Çorum halkına önemle duyurur, sağlık ve esenlikler dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 19:08