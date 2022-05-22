Asım Balcı Çorumlu gençleri misafir etti

MURAT ÇETİN

Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı, Çorum Gençlik Merkezleri üyesi 150 Çorumlu genci misafir etti.

İlk olarak Altınköy Açık Hava Müzesi’nde misafirde ağırlayan Balcı, öğle yemeği ikram ettiği gençlerle Millet Bahçesi Altın Mekan’daki kütüphanede buluştu.

Çorumlu gençlerin katıldığı söyleşi programında genç hemşehrileri ile buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu kaydeden Doç. Dr. Asım Balcı, gençlerle sohbet etti.

Kafile Koordinatörleri Semih Dumlu, Özlem Yalçın, Ali Şahin ve Bahadır Kıyıklık rehberliğinde düzenlenen geziye katılan gençler, kendilerini ağırlayan Asım Balcı’ya teşekkür ederek memnuniyetlerini aktardı.