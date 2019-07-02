Asım Balcı’nın misafiri oldular

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) tarafından hazırlanan Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık Projesi hayata geçti. Dernek yöneticileri ve dernek üyelerinden oluşan heyet, Hasta Okulu Projesi kapsamında Ankara gezisi düzenledi.

Altındağ Belediyesi hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı, Çorum’da gelen hemşehrilerini Ulucanlar Müzesi’nde ağırladı. Dernek Başkanı Bekir Şahin, Proje Danışmanı Ayhan Boyraz ve gezi ekibinde yer alan Çorumlular’la yakından ilgilenen Asım Balcı, sabah kahvaltısında ağırladığı hemşehrileri ile sohbet etti.

Balcı sosyal paylaşım sitesinde ziyaretle ilgili fotoğraflar paylaşarak, “Çorum Kanser Hastaları ve Yakınları Derneği Ankara moral gezisi kapsamında Ulucanlar Cezaevi Müzemizi ziyaret ettiler. Bu vesileyle hayata bakışları, maneviyatları ve mücadele azimleriyle örnek olan kardeşlerimizle sohbet ettik. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.” dedi.

KA-DER başkanı Bekir Şahin ve geziye katılan Çorumlular, ev sahipliği ve samimiyeti için Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’ya teşekkür etti.