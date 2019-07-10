‘Aşırı tozdan çalışamıyoruz’

FATİH BATTAR

Ankara yolu 1.caddede faaliyet gösteren esnaf, aşırı tozdan şikayetçi.

Günde 500 aracın geçtiği yolda özellikle hafriyat kamyonlarının çıkardığı aşırı tozdan çalışamaz durumda oduklarını belirten esnaf, belediyeden Ankara yolu 1.caddeye asfalt yapmasını istedi.

Araçların çok hızlı geçmesi ve yeni yapılan sanayi sitesinde çalışan hafriyat kamyonlarının sık geçtiği yolda aşırı tozdan dolayı esnaf olarak mağdur durumda olduklarını belirten Ahmet Çatal, Araçların sokağa geliş-gidişleri sırasında yoldan kalkan tozun olduğu gibi işyerlerini bastığını ifade etti.

Belediyenin tozu önlemek için su verdiğini ancak yeterli olmadığını aktaran Çatal; “Ankara yolu 1.cadde esnafı olarak biz aşırı tozdan dolayı çalışamıyoruz. Hızla geçen araçlar ve hafiryat kamyonlarının geçmesiyle işyerlerimiz toz altında kalıyor. Biz buraya acilen asfalt istiyoruz. Belediyemiz en azından asfalt yapamasa dahi, buraya hız kesici koymalı araçların hızlı geçmesini önlemek için. En azından hız kesici ile araçların hızı azalırda fazla toz yutmayız.” dedi