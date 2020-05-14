‘Asırlık ağaç korumaya alınsın’

RECEP MEBET

Çorum merkeze bağlı Kayı Köyü Kıvırcık mevkiinde bulunan asırlık ağacın koruma altına alınması isteniyor.

Halk arasında ‘Karadut’ olarak isimlendirilen ve 500 yaşını aştığı tahmin edilen ağaç hakkında bilgi veren Ekrem Akar, “Su kaynağı kesilen koca ağaç kuruma tehlikesi ile karşı karşıya” dedi.

Karadut’un anıt ağaç olarak koruma altına alınmasını isteyen Akar, “Doğal zenginliğimizin göstergelerinden olan bu tür ağaçlara sahip çıkılması ve korunarak tanıtılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Susuz kaldığı için hayatta kalma mücadelesi veren ağaç için acilen harekete geçilmesini isteyen Akar, köy halkı olarak yetkililerden ilgi ve destek beklediklerini sözlerine ekledi.