Asırlık türbe boş çıktı

MURAT ÇETİN

Çorum’da yıllardır türbe olarak bilinen mezarlardan ikisi boş çıktı.

Çorum Belediyesi’nin açacağı yeni yol için sürdürülen çalışmalarda meydanda kalan Safir Dede Türbesi’nde, nakledilmek üzere çalışma başlatıldı.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen türbe nakli çalışmalarına Müftülük , belediye yetkilileri ve mahalle muhtarı da nezaret etti.

İtina ile yürütülen çalışmalar sonucunda, yıllarca insanların gelip dua ettiği, mum yakıp dilekler dilediği türbenin boş olduğu görüldü.

Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, geçen yıl da aynı bölgeye yakın Garip dede Türbesi’nin de yol çalışması nedeniyle kaldırılmak istendiğini, kazı sırasında Garip Dede Türbesi’nin de boş çıktığını hatırlatarak, “Safir Dede Türbesi’nden de her hangi bir şey çıkmadı. Herhangi bir kemik bulgusuna rastlanmadı. Burası da Garip Dede Türbesi gibi. Bu dedelerimizin adını yandaki bir alanda, isimlerini taşıyan bir çeşmeyle yaşatacağız. Belediyemiz itinalı bir şekilde çalıştı. En az 2-3 metre tabana indik, hiçbir bulguya rastlanmadı.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 20:54