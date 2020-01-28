Arter Ajans Başkanı Cevat Olçok ile 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un önceki gün vefat eden anneleri Asiye Olçok son yolculuğuna uğurlandı.

Asiye Olçok için Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde dün öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından ise merhumenin cenazesi Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski bakanlar, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakimiyet Gazetesi merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2020, 19:59