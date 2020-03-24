Asker oğluma para gönderemedim

EROL TAŞKAN

Iğdır'da askerlik yapan oğluna para göndermek için bankaya gittiğini söyleyen Halil Demirci, servisten işlemlerinin yapılmadığını iddia etti.

Korona tedbirleri nedeniyle tek tek sırayla bankaya alındıklarını ve kendi sırası gelene kadar beklediğini anlatan Halil Demirci, gişede görevli memurun kendisini bankamatiğe yönlendirdiğini, servisten işlem yapamayacaını bildirdiğini aktardı.

"Ben bankamatikten yapamadığımı servisten yatırmak istediğimi bildirdim. Üstelik askerlik yapan oğluma para göndereceğimi de özellikle söylememe rağmen işlemim yapılmadı." diyen Halil Demirci, aynı bankanın başka şubesine giderek işlemini servisten yaptığını sözlerine ekledi.

Halil Demirci, yaşadığı olaya tepkisini şu ümlelerle ifade etti, "Koronayla mücadele edelim elbette. Zaten tek tek içeri alıyorlar, bunda bir sorun yok. Benim sıram geldi içeri girdim ama işlemim yapılmadı. Herkes ATM'den yapacak diye bir zorunluluk mu var? Belki yapamıyorum, bilemiyorum. Ben sıra bekleme pahasına işlemimi içerden yaptırmaya çalışırken, karşılaştığım tavra anlam veremedim. Şöyle bir günde birbirimize daha çok destek vermemiz gerekirken, bu tavır bana göre çok yanlış. Üstelik ben asker babasıyım, askerdeki evladıma para gönderiyorum."

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020, 19:07