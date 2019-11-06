Askeri Birlik’te sona doğru

FATİH BATTAR

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret ederek, Şeker Fabrikası arkası Çeşmeören YİBO’ya kurulacak askeri birlik ile ilgili görüşme gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatı; “Çorum’a getirilmesi için sözünü aldığımız askeri birlik üzerine görüşmelerde bulunduk.” dedi

Edinilen bilgilere göre askeri birliğin Çorum’a getirilmesinde son aşamaya gelindiği ve önümüzdeki günlerde bakanlıktan bir heyetin gelerek birliğin yapılacağı yerde inceleme yapılacağı öğrenildi.