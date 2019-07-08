ASKF’de 5. Kurtaran dönemi

HARUN AKKAYA

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 15. Olağan Genel Kurul’u cumartesi günü yapıldı. Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapılan Genel Kurul’da yıllar sonra ilk kez iki listeli bir genel kurul yaşandı. Çift listeli genel kurula ilgide beklendiği gibi yüksek oldu. 109 delegeli Genel Kurul’da 77 delege oy kullandı.



Çoğunluğun sağlanmasının ardından Divan Heyeti Nadir Solak başkanlığında üyeler Kahraman Ölçer ve Ertan Kızılkaya’dan oluştu. Ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Divan Başkanı Nadir Solak yaptığı konuşmada amatör sporun gelişimi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Yeni Çorumspor’un bu yıl kazandığı şampiyonluk ile tüm spor camiasına büyük mutluluk yaşattığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Solak ayrıca amatör branşlarda Çorum Belediyesi Gençlikspor ve diğer kulüplerin büyük başarılar kazandığını bununda ilimiz sporu adına son derece mutlu olduğunu belirterek yeni genel kurulda göreve seçilecek yönetiminde bu başarıların artması için üzerine düşeni yapacağına inandığını belirterek her iki adayada başarılar diledi.



Daha sonra iki Başkan Adayı Sefer Kurtaran ve Kadir Delibaş’a birer konuşma imkanı verilen genel kurulda ardından faaliyet raporu, gelir gider bütçesi, denetim kurulu raporu ve tahmini bütçe okunarak oylandı ve ibra edildi. Son bölümde ise Yeni Yönetim Kurulu seçimine gidildi.Çift liste ile yapılan yarış sonunda Sefer Kurtaran başkanlığındaki liste 52 oy alırken Kadir Delibaş yönetimindeki liste ise 25 aldı.



Yönetim’de iki yeni isim

Sefer Kurtaran başkanlığındaki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetiminde Hilal Kiraz Genel Sekreter olarak görev alırken yönetim kurulunda şi isimler yer aldı : Engin Ayan, Ahmet Aylar, Hayrettin Karaca, Mehmet Arduç, Halil Öztürk, Osman Uçkan, Rumi Ispanak, Mustafa Kanat, Necati Çamiçi, Sadık Tahir Bıyıkoğlu ve Serdar Aykaç.Yönetim kurulu yedek üyeliklerine ise, Mehmet Ulucan, Muhammet Yüksel, Ahmet Bilgin, Cumhur Sevinç, Mustafa Veran, Bahadır Telli, Atilla Özten, Savaş Taştan, Murat Yardımcı, İlhan Tuncer, Ömer Albayrak, Nurhan Aslan ve Yusuf Sorkun. Teoman Şahin, Vedat Uslu ve Hüseyin Parpucu’nun denetim kuruluna seçildiği listede, Sefer Kurtaran, Engin Ayan ve Hayrettin Karaca da Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu delegeleri olarak yer aldılar.



Yönetim Kurulunda önceki dönem görev yapan İlhan Kara ve Yusuf Bendez il dışına gitmeleri nedeni ile yer almazken yerlerine Sadık Tahir Bıyıkoğlu ve Serdar Aykaç girdiler. Yeni Yönetim Kurulu bu hafta içinde yapacağı toplantıda görev dağılımını yapacak.