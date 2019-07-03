ASKF’de iki adaylı genel kurula doğru

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun cumartesi günü yapılacak olan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Sefer Kurtaran’ın ardından Osmancık Belediyespor yöneticisi Kadir Delibaş da aday olduğunu açıkladı.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun cumartesi günü yapılacak 15. Olağan Genel Kurulu’nda Sefer Kurtaran’ın ardından ikinci aday Osmancık Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi Kadir Delibaş oldu.

6 Temmuz cumartesi günü saat 11’de Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapılacak ASKF Genel Kurulu’nda mevcut başkan Sefer Kurtaran aday olduğunu açklamıştı.

Osmancık Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir Delibaş dün yaptığı açıklamada ASKF Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Delibaş 1974-1990 tarihleri arasında Osmancıkspor’da sporcu, kaptan, yönetici olarak görev yaptıktan sonra geçtiğimiz yıllarda da kulüp başkanı olarak görev almıştı.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 15. Olağan Genel Kurul’unda 112 delege oy kullanacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 13 Temmuz cumartesi günü yapılacak.