Aslan iki oldu, köylüye göre yavruları da var

EROL TAŞKAN

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen Bayat’ta Aslan görüldü iddiası ile ilgili gelişmeler, köylülerin ifadeleriyle yeni bir boyut kazandı. Aslan’ın iki tane olduğunu iddia eden köylülere göre, aslanların yavruları da görülmüş.

Bayat’ın Aşağı Emirhalil Köyü’nde yaşanan gelişmeler, tüm Türkiye tarafından dikkatle takip edilirken, Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede dron yardımı ile arama yaparken, kesin sonucun bölgeye kurulan fotokapanlarla açığa çıkması bekleniyor.

Bölgede aslan olup olmadığı henüz netlik kazanmamakla birlikte, bir gerçek var ki bölge halkı huzursuz ve tedirgin. Aslan görüldüğü iddia edilen sazlık bölgeyi güvenlik gerekçesiyle hayvan otlatmaya kapattıklarını bildiren Köy Muhtarı Hasan Durak, söz konusu lafların iki aydır var olduğunu, köylerinden iki adet büyükbaş hayvanın kaybolmasıyla endişelerin artarak, iddiaların doğru olabileceği yönünde köy halkında kanaat belirdiğini aktardı.

Görevlilerin bu konuda yapacakları çalışmaların sonuçlarını sabırla beklediklerini ve olayın aydınlatılmasını ümit ettiklerini bildiren Muhtar Hasan Durak, sonuç tam olarak belirlenene kadar köy sakinlerinden dikkatli olmalarını istedi.

ASLANIN YAVRULARI DA VAR

Köy Bekçisi Battal Şahin de var olduğu iddia edilen aslanı görenlerden. Yaklaşık bir ay önce sazlık alanda aslanı gördüğünü, ancak hangi tür bir hayvan olduğunu bilemediklerini anlattı. Sazlık alanda çobanlar ve köy sakinleri tarafından da görüldüğünü söyleyen Köy Bekçisi, anlatılanlara göre yavruların varlığı ile ilgili de iddialar olduğunu söyledi.

“Köyde iki hayvanımızı yedi.” diyen Battal Şahin, insanların kor yaşadıklarını, o nedenle arazide gezemediğini anlattı. Aslan’ın insanlarla karşılaşınca kamışlık alanın içine kaçtığını söyleyen Şahin, gördüğü hayvanın inek büyüklüğünde dev cüsseli bir hayvan olduğunu belirtti.

KAYBOLAN HAYVANLARIN LEŞLERİNİ BULDULAR

Aslanın yediği iddia edilen hayvanların sazlık alanda leşlerini bulduklarını da sözlerine ekleyen Köy Bekçisi Battal Şahin, köyde tedirginliğin sürdüğünü, insanların arazilerine gidemediğini, itmek zorunda kalanların da yanlarına silah aldığını söyledi.

ASLANIN EŞİ DE GÖRÜLMÜŞ

İlk olarak ortaya atılan aslan iddialarına, ikinci aslanın varlığı ve yavrular da eklendi. Söz konusu sazlık alana ot toplamak için gittikleri sırada aslanla karşılaştıklarını anlatan Esme Durak, gördükleri iki hayvanın birisinin kamışların içine kaçtığını diğerinin ise tarlalara doğru koştuğunu söyledi. İlk başta gördüğü heybetli hayvanları kurt sandığını sözlerine ekleyen Esme Durak, gördüğü hayvanın inek büyüklüğünde olduğunu, kamışın içine kaçanın daha büyük, diğerinin ona oranla biraz daha küçük olduğunu söyledi. Tüm bu iddialar tek bir aslan olarak ortaya atılan iddiaları, yavruları olan bir aslan ailesinin varlığına yöneltti.

Köy Muhtarının kardeşi Halis Durak da, yaşananları doğrularken, yaz tatili için geldiği köyünde büyük bir huzursuzluk olduğunu, olayın görgü tanıklarının ciddi ifadelerle anlattığı bulguların aslanın varlığını işaret ettiğini söyledi. İlk görenlerin yabani hayvanı kurt sandıklarını, kaybolan ineklerin bölgede gençler tarafından arandığını, bu esnada ise bu sefer de aslan yavrularıyla karşılaşıldığını anlattı.

Tüm bu anlatılanların şüpheye mahal tarafı olmasına rağmen, en son olarak bir çoban tarafından söz konusu gizemli hayvanın fotoğraflanmasıyla birlikte, iddiaların somutlaştığını belirten Halis Durak, fotoğraf çekildikten birkaç gün sonra da arazideki bazı hayvanlara saldırdığının da görüldüğünü, bunun da görgü tanıkları tarafından kendilerine anlatıldığını dile getirdi.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Bilgi aldığımız yetkililer, anlatılan vahşi hayvanın cinsini belirlemek için bölgede arama ve takip çalışmaları yürütürken, anlatılanların tam olarak aslan varlığını ifade etmeye yeterli olmadığını, fakat tüm bunlara rağmen bölgede aslan yaşamaz savından yola çıkarak, yaşananları yok sayamayacakları, özellikle fotokapan görüntülerinin sonucu ortaya çıkarmasını umduklarını aktarırken, tüm gözler hayvanın fotokapana yakalanacağı günü ve tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı anı bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 21:36