Aslan Özdemir vefat etti



RECEP MEBET

Aslan Nakliyat sahibi Aslan Özdemir (64) vefat etti.

Fatih ve Ahmet Özdemir'in babası Aslan Özdemir, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi yarın saat 11.00'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Kınık Köyü'ne götürülecek. Öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Aslan Özdemir'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.