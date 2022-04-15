Asteğmen Semih Ucay son yolculuğuna uğurlandı

Vatani görevini yaptığı Mardin'in Kızıltepe ilçesi'de, 9 Mart 2022 tarihinde yaralandıktan sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) kaldırılan ve burada tedavi görürken dün hayatını kaybeden Asteğmen Semih Ucay, bugün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.