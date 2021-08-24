‘Aşure, birlikteliğin ve kardeşliğin simgesidir’

M.BURAK YALÇIN

DEVA Partisi İl Teşkilatı, Kadın ve Gençlik Politikaları öncülüğünde Muharrem Ayı nedeniyle aşure dağıttı.

Gazi Caddesi’nde parti binası önünde gerçekleşen aşure etkinliğinde konuşma yapan Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli, aşurenin, paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirterek, “Milletimiz asırlardır sürdürdüğü bu gelenekle, aynı sevinci aynı tasayı beraberce paylaşmaya devam etmektedir. İnsanlık tarihinde birçok önemli olaya sahne olan Aşure günü, aynı zamanda İslam tarihinin en üzücü olaylarından biri olan asırlardır yüreğimizi sızlatan bağırlarımızı yakan Hicri 61 yılında sevgili Peygamberimizin “cennet gençlerinin efendisi” diye nitelediği torunu Hz. Hüseyin ile birlikte birçoğu Ehl-i Beyt'ten 70 civarında mümin Kerbelâ’da acımasızca şehit edildiği gündür. Halkımız hoşgörü, birlik ve beraberlik için aşure aşını pişiriyor ve dağıtır, bizlerde ülkemizin ve milletimizin birliği ve beraberliğine katkı sağlamak amacı ile aşuremizi dağıtıyoruz” dedi.

Gençlik Politikaları Başkanı Cihad Eker ise Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın iki ciğer parelerinden biri olan Hz. Hüseyin’i ve tüm şehitleri rahmetle andığını ifade ederek, “Aşure paylaşmanın, ve birlikteliğin simgesidir. Aşure aşında bir araya gelen farklı nimetlerin, aynı ortak tada katkı sağladıkları gibi, milletimiz asırlardır birlikte yaşamanın gereği olarak sevinç ve tasayı, muhabbet ve meşakkati paylaşmaya devam etmektedir. Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

Etkinliğe DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ile bazı partililer de katıldı.