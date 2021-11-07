‘At üstünde medeniyet kurmuş bir milletiz’

M.BURAK YALÇIN

5-7 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan “Ride For Hitit” Hitit Yolu etkinliğinin başlangıcını simgeleyen meşale teslim töreni Çorumlu Obası’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Aşgın, 25 farklı şehirden 125 sporcunun etkinliğe katılmak üzere Çorum’a geldiğini belirterek, “At bizim için çok kıymetlidir. At Türk’ün kanadıdır. At üstünde medeniyet kurmuş çok yüce bir milletin mensuplarıyız. Bu anlamda tarihimizle de gurur duyuyoruz” dedi.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı da organizasyonun başarılı geçmesini dileyerek, “Biz öyle bir milletiz ki dünyada son süvari savaşıyla Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda zırhlı birlikleri yenmiş milletiz. Dünyada yapılan son süvari savaşıdır ve zaferle sonuçlanmıştır. At bizim herşeyimiz” diye konuştu.

İskilip Dolması’nın ikram edildiği etkinlikte milli biniciler at üstünde ok atma ile akrobasi gösterisi yaptılar.

Etkinlik sonunda ise Başkan Aşgın’dan meşalenin sembolik olarak teslim alınmasının ardından Alacahöyük’e doğru atlarla yola çıkıldı.