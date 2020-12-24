At ve köpeklerin mücadelesi

FATİH AKBAŞ

Akkent Mahallesi’nde önceki gün yaşanan ilginç olayda çok sayıda köpek ile bir atın mücadelesi dikkatleri çekti.

Akkent Caddesi üzerinde bulunan yeşil alana beslenmek için gelen atın etrafını saran çok sayıda köpek havlayarak atı bölgeden çıkartmaya çalıştı.

Etrafını saran köpeklerin havlamalarına hiç aldırış etmeden ot yemeye devam eden at saldıran bir köpeğe çifte atarak yanından uzaklaştırdı ve karnını doyurduktan sonra tarlalara doğru giderek gözden kayboldu. Köpekler ile atın bu mücadelesini ise vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.