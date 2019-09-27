Ata Caddesi’nde silahlı saldırı: 2 yaralı

FATİH BATTAR

Çorum’da Ata Caddesi’nde bir işyerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgilere silahlı saldırıda işyeri sahibi ve bir çalışanı yaralandı.

Olay bugün saat 17.00 sularında Ata Caddesi’nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olduğu belirlenen iki kişi, işyeri sahibini ve bir çalışanını ayağından vurdu.

Silahlı saldırıda yaralanan işyeri sahibi ve çalışanı olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralanan iki kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2019, 18:24