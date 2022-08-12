Ata Sokaklar’a asfalt

Çorum Belediyesi, Kale Mahallesi Ata Sokaklarda başlattığı sathi kaplama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çalışmaların devam ettiği bölgeleri yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürü Seyit Ünaldı’dan bilgi aldı.

Şehir merkezinde devam eden yol yenileme çalışmalarının yanı sıra yapılaşmanın olmadığı ya da yeni başladığı bölgelerde de çalışmalar yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak çalışma sezonumuzda şehrimizin hangi bölgesinde neye ihtiyaç varsa ekiplerimizle oradayız. Ekiplerimiz, Kale Mahallesi Ata 7, 16, 50, 52, 53, 55, 57 ve 68’inci sokaklarda çalışmaları tamamladı. Bu sokaklarda toplam 2 bin 350 metre uzunluğunda sathi kaplama çalışması yaptık”dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022, 19:38