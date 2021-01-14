Atahan Atlı Sporlar’da lisans sınavı heyecanı

FATİH AKBAŞ

Atahan Atlı Sporlar, binicilik alanında Çorum’da ilk lisanlı sporcuları yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Atahan Atlı Sporlar Kompleksi’nde dün engel atlama lisans sınavı yapıldı. Sınava pony (çocuklar) kategorisinde 12 ve yetişkinlerde ise 12 olmak üzere toplam 24 binici katılarak lisans almaya hakkazandılar. Sınav yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirildi.

Atahan Atlı Sporlar Kompleksi Yöneticisi Burhan Demigan yaptığı açıklamada 2019 yılından beri hizmet verdiklerini ifade ederek, Çorum’da biniciliği geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Şuan toplam 150 öğrencileri olduğunu ve bunlar arasından 24 öğrencinin engel atlama lisansı aldığını belirten Burhan Demigan, “Bugün yapılan pony (çocuklar) kategorisinde 12 ve yetişkinlerde ise 12 olmak üzere toplam 24 sporcumuz sınava katıldılar. İlk olarak sabah yazılı sonrasında ise uygulamalı sınav gerçekleştirildi.

Sınavlar Türkiye Binicilik Federasyonu’ndan 2 gözetmen 1 hakem ve 1 tanede antrenör gözetiminde yapıldı. Her iki sınavda da başarılı olarak engel atlama lisansı almaya hakkazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Tesis hakkında da bilgiler veren Burhan Demigan, “Ulusal yarışmaların yapılabileceği özellikle olan tesisimiz 25 at kapasiteli olup şuan 22 atımız bulunmaktadır. 4600 m2 açık manej 1500 m2’de kapalı manejin olduğu tesisimizde 9 tanede pansiyon atımız yer alıyor. Atı olan vatandaşlarımıza burada hizmet veriyoruz. Bunların yanında veterinerlik hizmetimizde var” ifadelerini kullandı.

Binicilik sporuna destek verilmesinin önemli olduğunu kaydeden Demigan, binicilik eğitimi almak isteyenleri Celil Kırı yolunda hizmet veren Atahan Atlı Sporlar Kompleksi’ne davet etti.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021, 17:56