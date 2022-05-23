Atatürk Anadolu Lisesi’nde sanat dolu günler

Çorum Atatürk Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren etkinliklerde resim sergisi açılırken aynı zamanda öğrencilere çeşitli eğitimlerde verildi.

Resim öğretmeni Dursun Şen’in küratörlüğünde yapılan sergi ve eğitimlere Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. İbrahim Çoban ile Araştırma Görevlisi Ömer Oytun Onur katıldı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Araştırma Görevlisi Ömer Oytun Onur’un özgün basılı resim sergisi açıldı.

Çorum Atatürk Anadolu Lisesi’nin İl Eğitim Tarihi Müzesi’nde gerçekleşen serginin açılışına çok sayıda öğrenci ve öğretmen ile davetli katıldı.

Serginin açılışında konuşan Okul Müdürü Halit Güneş, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü sanatçı eğitimcilerinin sosyal sorumluluk ve gönüllülük esasına dayalı eğitimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde kurumlar arası işbirliğine dayalı sanat etkinliklerinin çok anlamlı olduğunu ifade ederek Çorum Atatürk Anadolu Lisesi’ne verdikleri bu destek için teşekkür etti.

Güneş, sergilenen özgün baskı eserlerin, yapılan söyleşilerin ve uygulama etkinliklerinin, sanatın orta öğretim öğrencilerine tanıtılması, paylaşılması ve uygulamayla yaşatılmasının önemine değindi.

Sergi açılışının ardından ise ‘Resim Sanatında Özgünlük ve Resim Sanatının Toplum İçindeki Yeri’ ve ‘Toplumların Yaşayışında Sanat’ konulu söyleşiler gerçekleştirildi.

Sanatlar Dersi Uygulama Atölyesi’nde yapılan ‘Anlık Hislerin Kontrolsüz Tuvallere Yansıması Etkinliği’ ise öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük ilgi gördü.

Ertesi gün ise Ömer Oytun Onur, ‘Baskı Resim Sanatında Teknikler ve Uygulamaları’ konulu sunumunu gerçekleştirdi. Etkinlikte baskı tekniklerinden yüksek baslı (linol), çukur baskı (çukur), mono tipi ve ipek baskı uygulama çalışmaları İbrahim Çoban ve Ömer Oytun Onur tarafından yapıldı.

Etkinliklere Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Fatih Tophan ve Tahir Demir ile Şube Müdürleri, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, İl Milli Eğitim Ar-Ge Merkezi görevlileri okul müdürleri, öğrenciler ve velilerde katıldılar.