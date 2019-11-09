'Atatürk büyük bir dehadır'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81.yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan; "Mustafa Kemal Atatürk; tarihimizin bu zamana kadar gördüğü en büyük devlet adamı ve komutanlardan birisi olarak, büyük bir azim ile en imkansız zamanlarda bile nelerin yapılabileceğini en iyi şekilde gösteren büyük bir dehadır." dedi

Onan; "Türk milletini; çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için her alanda büyük mücadeleler veren Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda millet olma şuurunu da güçlendirerek, Cumhuriyetimizi kurmuştur. Gazi Paşa, kendisini milletimize adamış, bağımsızlık yolunda karşısına çıkan bütün engelleri aşarak, 57 yıllık hayatına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere de örnek olmuş, milletimizin her alanda yükselmesi için yılmadan çaba göstermiş tarihi bir kişiliktir.Milletimiz

var oldukça, bağımsızlık ve hürriyete, medeniyet ve refaha giden yolda Yüce Türk Milletine sonsuza dek rehber ve ışık olmaya devam edecektir.

Atatürk demek, “Ne Mutlu Türk’ üm Diyene” sözüne sadakattir. Nitekim “Atatürk” demek “Türk” demektir, “Cumhuriyet” demektir. Samsun’dan, İzmir’e kadar adım adım, aşama aşama sahnelenen kahramanlık demektir.

Bu düşüncelerle vefatının yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelemizin bütün kahramanlarını, bütün aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı