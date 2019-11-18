Atatürk Lisesi arkasına 20 derslikli ortaokul

M.BURAK YALÇIN

Atatürk Lisesi arkasında bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü arsasına 20 derslikli ortaokul yapılıyor.

YENİ ÖĞRETİM YILINA YETİŞTİRİLECEK

Edinilen bilgilere göre ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan ortaokul inşaatının tamamlanarak önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetişmesi planlanıyor.

LİSE VE STAD SOKAKTA TRAFİK RAHATLAYACAK

Yetkililer okul bittiğinde mevcut duvarların kullanılmayacağını, Lise 3. Sokakta 5 metre, Stad Sokakta ise 3 metre duvardan içeri girilerek yolun genişleyeceğini ve her iki sokakta da trafiğin daha da rahatlayacağını belirttiler.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2019, 19:04