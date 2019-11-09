'Atatürk'ü özlemle anıyoruz'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete intikal edişinin 81.yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Eğitim İş Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar; "Emperyalist işgale karşı vermiş olduğu bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle, işgal altındaki bütün ulusların umudu ve önderi olmuş, yapmış olduğu devrimlerle bir ulusun küllerinden yeniden doğmasını başarmış, içinde bulunduğu çağın en çağdaş ve bağımsız devletini kurarak bizlere emanet etmiş, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." dedi

Atatürk'ün düşünceleri, başarıları, eserleri, ilke ve devrimleriyle yaşadığı çağı aşan ve her dönemde güncelliğini koruyan büyük bir lider olduğunu ifade eden Yaşar; "Engin ileri görüşlülüğü, barış yanlısı tutumu, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut, Atatürk'ü dünyanın en büyük liderlerinden biri yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, tek bir sıfatla tanımlanamayacak yegâne liderdir. İnsanlık tarihinde dünyada Başöğretmen ünvanını alan tek lider Atatürk olmuştur. Gücü elde ettiğinde bunu kendisinden öncekiler gibi tek adam diktatörlüğünü değil, halkın egemenliğine dayanan Cumhuriyet yönetimini var etmek için kullanması onun eşsiz liderliğini perçinlemiştir.

Her türlü bilim dalı ile ilgilenen Atatürk, halkın okuyup yazamadığı sadece üst azınlık grubun anlayabildiği Osmanlıca yerine, halkın gerçek dili olan Türkçeyi alfabesiyle beraber hayata geçirmiş, bir ulusa kılık kıyafetten davranışa kadar çağın ilerisinde olan bir yaşam biçimini aşılamıştır." dedi

'Şüphesiz, Atatürk'ü sevmek, anlamak, onu sadece özel günlerde anmak demek değildir.' diyen Yaşar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü; "Andımız'ın dediği gibi çalışkan olmak; hem de Atamızın dediği gibi kahvehanelerde değil laboratuvarlarda sabahlayacak kadar çalışkan olmak demektir. O'nun "ilelebet payidar" kalacağını söylediği Cumhuriyet'e ve değerlerine sahip çıkmak demektir. O, bu Cumhuriyet'i "kimsesizlerin kimsesi" olsun diye kurmuşken, bu ulusun çaresiz ve yalnız kalan her ferdini dert edinmek demektir. O'nu anlamak, okumak; yılmadan, öğrenmenin sonu olmadığının farkında olarak bilgi peşinde koşmak demektir. Bugün ulus olarak yapmamız gereken, Yüce Önder'in yaşamını, düşüncelerini, ilke ve devrimlerini tüm yönleriyle gelecek kuşaklara öğretmektir. Atatürk'ü anmanın ve anlamanın en güzel yolu budur. İnanıyoruz ki, Türk ulusu, çağdaş, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi sonsuza değin korumaya ve yaşatmaya kararlıdır. Cumhuriyet’in öğretmenleri, aynı kararlılıkla Atatürk ve Cumhuriyet devrimlerinin düşmanlarına karşı yılmadan mücadele edeceklerdir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim neferleri olarak, O'nun "açtığı yolda, gösterdiği hedefe, hiç durmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz." Hatırasıyla bile bize yol gösteren büyük liderimizi sonsuz bir özlem ve saygıyla anıyoruz.







