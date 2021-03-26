Atatürk Üniversitesi 29 akademisyen alacak

Atatürk Üniversitesi 29 akademisyen alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Atatürk Üniversitesi tarafından üniversityee  bağlı  birimlerde  istihdam  edilmek  üzere,  2547  sayılı  Kanunun  ve   üniversite Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör kadroları daimi statüdedir.

Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş,  yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı (6 adet USB/CD/DVD) teslim  edeceklerdir.  Ayrıca,  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”nin  14.  maddesi  gereğince  yayın  listelerinde  başlıca  araştırma eserlerini belirteceklerdir. 

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