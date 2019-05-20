‘Atatürk’ün inancı boşa çıkmayacak’

Eğitim İş Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Tarihimizi 1919'dan başlatan tarih anlayışını reddediyorum” sözlerine karşılık 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanan sürecin başlangıcıdır. Tam da bu nedenle Atatürk, 19 Mayıs'ı doğum günü kabul etmiştir.” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Yaşar, 100. yıl coşkusunu yaşamak için Eğitim İş Genel Merkezi’nin almış olduğu karar gereği Eğitim İş Çorum Şubesi’nin de 19 Mayıs günü Samsun'da olduğunu belirten Yaşar, şu açıklamayı yaptı:

“Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği ulusumuzun geleceği olan gençlerimiz, bugün ciddi tehlikelerle ve tehditlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Sınava endeksli gerici eğitim programları ile ulusal belleği yok edilmiş, sorgulamayan, düşünmeyen, itaat eden bir gençlik yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Eğitimin ticarileştirilmesi ve giderek daha fazla oranda paralı hale getirilmesi, milyonlarca gencimizin eğitim sisteminin dışına itilmesine neden olmuştur. Eğitim hakkından yararlanamayan yüz binlerce gencimiz, çalışma yaşamında da güvencesizlik ve ağır emek sömürüsü ile karşı karşıya bırakılmıştır.

Üniversitelerin özerk yapıları baskı altına alınmaya çalışılmakta, iktidara yakın yandaş kadrolar, kararlı adımlarla gelen gençliğin önüne set çekmekte, gençliğin ve ülkenin geleceği karartılmaya çalışılmaktadır.

Ancak Türk gençliği tehlikenin farkındadır, kararlı adımlarla Cumhuriyet'in temel değerlerine, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkarak, aydınlık Türkiye'nin meşalesini taşımaya devam edecektir. Bu yolda Atatürk'ün Gençliğe Seslenişi, gelecek kuşaklara inancının ve güveninin göstergesidir. Her türlü tuzak ve engellemelere rağmen Türk gençliği, Atatürk'ün bu inancını boşa çıkartmayacaktır.

Unutmayalım; Atatürk, geleceğimizi gençlerimize; gençliği ise biz öğretmenlere emanet etmiştir. Aydınlık bir Türkiye'yi tekrar örmek, kuşkusuz bu mirasa sımsıkı sarılmaktan geçmektedir.

Eğitim-İş, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atatürk'e, O'nun devrim ve ilkelerine, Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kazanımlarına, çağdaş, bilimsel, laik, demokratik ve kamusal eğitime her şeye rağmen sahip çıkacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle ulusumuzun Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bağımsızlığımızı kazandıran Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ile anıyoruz.” (Haber Merkezi)