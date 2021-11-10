‘Atatürk’ün mirası ülkemizin geleceği’

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, 10 Kasım nedeniyle mesaj yayımladı.

Vefatının 83. yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Kurtuluş Savaşı’nın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükranla anan Derin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Savaş meydanlarında sağladığı nice zaferleri, kurduğu hür, bağımsız ve Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandıran, Türk milletini yeniden bu topraklara egemen kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ne kadar minnet duysak azdır. Atatürk'ün nesilden nesle aktarıldıkça büyüyen bağımsızlık, demokrasi ve çağdaşlık mirası, Cumhuriyetimizin güvencesi, ülkemizin geleceğidir. Bize miras bıraktığı Cumhuriyeti, muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için Gelecek Partisi olarak durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)